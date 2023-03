Course de la relève Bois-d'Amont Bois-d'Amont Catégories d’Évènement: Bois-d'Amont

Jura Bois-d’Amont EUR Course régionale comptant pour la coupe du Jura de ski de fond. Style et format de course disponibles le 20 mars sur le site du ski club de Bois d’amont Piste de la Frontière. Repli sur le site des Marmousets ou de la Darbella. http://www.scboisdamont.com/ Bois-d’Amont

