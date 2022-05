Course de la Mère Denis Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Course de la Mère Denis Barneville-Carteret, 9 juillet 2022, Barneville-Carteret. Course de la Mère Denis Barneville-Carteret

2022-07-09 – 2022-07-09

Barneville-Carteret Manche La course de la mère Denis comporte plusieurs épreuves : Heure : 14h00 – Durée: 4h – Distance : 9km.

Plein tarif : 6,00 € (à partir de 18 ans).

Tarif réduit : 3,00 € (pour les 6-17 ans).

Cette sortie n’est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME. Prévoir chaussures de marche, bouteilles d’eau, sac-à-dos ainsi qu’une tenue adaptée à la météo.

dernière mise à jour : 2022-05-06

