Course de la mer Salle omnisports Ploubazlanec, dimanche 4 août 2024.

Course de la mer Salle omnisports Ploubazlanec Côtes-d’Armor

20ème édition du Trail de 6, 5, 13 et 30 kms (en autonomie). Super parcours en bord de mer, vue sur Bréhat et l’embouchure du Trieux.

Marche sur le parcours du 13 et du 6,5 kms

Courses enfants gratuites avec médailles à tous à l’arrivée

Cadeaux à tout les participants, Grande tombola. Au profit d’associations locales Autisme , Snsm de Loguivy, Collectif d’aide aux migrants .

Début : 2024-08-04 08:30:00

fin : 2024-08-04 13:00:00

Salle omnisports 7 Rue du Pouldu

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne fred.kersa@gmail.com

