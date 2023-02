COURSE DE LA FEMME Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Nouvelle édition de la course des femmes avec un parcours de 6.5km, en courant ou en marchant.

Une compétition dans la bonne humeur ouverte à tous, femmes, hommes et enfants à partir de 8ans.

Inscription par mail ou par téléphone. +33 6 50 55 17 26

