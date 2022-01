Course de la Chandeleur Saint-Sever, 6 février 2022, Saint-Sever.

Course de la Chandeleur Saint-Sever

2022-02-06 10:00:00 – 2022-02-06 13:00:00

Saint-Sever Landes

12e édition.

Départ à 10h des Jacobins pour une course de 7 km ou les 14 km qui font partie du challenge des courses sur route des Landes.

Venez défier le terrible mur de Banos !

Des ravitaillements sont proposés sur les routes et sentiers sécurisés par l’APA.

A l’arrivée : crêpes de la chandeleur et repas gastronomique (si les crêpes ne vous ont pas suffit !).

Repas aux Halles : méli-mélo de jardin et son pâté de campagne -axoa de canard – riz-vapeur – tarte aux pommes – un verre de vin – café.

12e édition. Course pédestre entre nature et route d’une longueur de 7 ou 14 km. A l’arrivée, crêpes et repas pour les participants. Départ 10h des Jacobins.

+33 6 22 24 14 94

APA Jogging

Saint-Sever

