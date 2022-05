Course de la bague Semur-en-Auxois, 31 mai 2022, Semur-en-Auxois.

Course de la bague Semur-en-Auxois

2022-05-31 08:00:00 – 2022-05-31 19:00:00

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Journée festive et haute en animations autour de la traditionnelle et renommée Course de la bague !

Au programme :

A partir de 8h, grande foire commerciale (rue de la liberté et du général Mazillier)

14h15 : Spectacle “The horsemen” (cours du Général de Gaulle)

15h30 : Course de la Bague Chevaux de trait (cours du Général de Gaulle)

16h : Course de la Bague (cours du Général de Gaulle)

Fête foraine du 25 mai au 6 juin

Journée festive et haute en animations autour de la traditionnelle et renommée Course de la bague !

Au programme :

A partir de 8h, grande foire commerciale (rue de la liberté et du général Mazillier)

14h15 : Spectacle “The horsemen” (cours du Général de Gaulle)

15h30 : Course de la Bague Chevaux de trait (cours du Général de Gaulle)

16h : Course de la Bague (cours du Général de Gaulle)

Fête foraine du 25 mai au 6 juin

Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-04-30 par