Course de La 1000 Pattes Montgenèvre Montgenèvre Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Montgenèvre

Course de La 1000 Pattes Montgenèvre, 2 avril 2022, Montgenèvre. Course de La 1000 Pattes Espace Prarial 320 route d’Italie Montgenèvre

2022-04-02 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Espace Prarial 320 route d’Italie

Montgenèvre Hautes-Alpes Montgenèvre Hautes-Alpes EUR 10 Cette rencontre sportive annuelle haute en couleur réunit des enfants âgés de 5 à 10 ans autour de compétitions ludiques et chronométrés. 1000-pattes@montgenevre.com +33 6 08 62 03 49 https://www.1000-pattes.fr/ Espace Prarial 320 route d’Italie Montgenèvre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par Office de Tourisme de Montgenèvre

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Montgenèvre Autres Lieu Montgenèvre Adresse Espace Prarial 320 route d'Italie Ville Montgenèvre lieuville Espace Prarial 320 route d'Italie Montgenèvre Departement Hautes-Alpes

Montgenèvre Montgenèvre Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgenevre/

Course de La 1000 Pattes Montgenèvre 2022-04-02 was last modified: by Course de La 1000 Pattes Montgenèvre Montgenèvre 2 avril 2022 Hautes-Alpes Montgenèvre

Montgenèvre Hautes-Alpes