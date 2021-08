Course de karriguel Saint-Urbain, 5 septembre 2021, Saint-Urbain.

Course de karriguel 2021-09-05 09:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Saint-Urbain Finistère Saint-Urbain

Construisez votre caisse à savon et venez participer à la course de karriguel.

Concours / remise de médaille / animations / buvette & restauration (place de la mairie)

Dossier d’inscription et règlement à retirer par mail ou à l’accueil de la MPT/CS.

Programme :

• 9h30/10h30 : Place de la mairie de St Urbain

Homologation des caisses à savon et réception des véhicules

• 10h30/11h30 : rue de la Forge

Essai des caisses à savon

• 13h30 : place de la mairie et rue de la forge

Défilé des caisses à savon et remontée jusqu’au point point de départ de la course

• 14h/16h30 : course de karriguel

Les participants s’élancent sur le parcours, les uns après les autres + concours de la plus belle karriguel

• 17h : place de la mairie

Classement + Remise des récompenses

Animations :

Salle Ty Kreiz Ker : laser tag de 10h à 14h

Pertit terrain de petanque et parking Ty Kreiz ker : jeux bretons / molkky / cible géante

Porte ouverte de l’espace jeunes Ti An Holl de 10h à 14h : baby foot : ping-pong, jeux de société, just dance…

tballieux.pro@gmail.com +33 2 98 51 23 94

