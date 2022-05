Course de côte moto – Championnat de France de la Montagne au Petit-Abergement Haut Valromey Catégories d’évènement: Ain

2022-07-23 – 2022-07-24

Haut Valromey 01260 Haut Valromey La course de côte du Petit Abergement (01), Haut Valromey accueille les pilotes en Championnat de France, de Suisse, et motos anciennes et le Swiss Legend Moto Trophy. Haut Valromey

