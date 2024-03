Course de Côte Le Mené, vendredi 31 mai 2024.

Course de Côte Le Mené Côtes-d’Armor

Rendez vous les 31 Mai, 1er & 2 Juin 2024 pour la prochaine édition de la course de cote de Saint Gouëno, 6ème manche du Championnat de France de la Montagne 2023.

– L’épreuve comptera pour le Championnat de France de la Montagne 1ère Division et VHC.

– Les pilotes Anglais et Irlandais seront aussi de la partie pour le HillClimb Masters.

Alors à vos agendas pour réserver votre week end.

Nous comptons d’ores et déjà sur votre présence en 2024 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Saint-Gouéno

Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne ecurie.mene@gmail.com

L’événement Course de Côte Le Mené a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme Bretagne Centre