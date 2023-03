Course de côte Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Course de côte, 27 mai 2023, Istres

2023-05-27 – 2023-05-28

Bouches-du-Rhône L’Association Sportive Automobile d’Istres (ASAI), donne rendez-vous aux pilotes de la région sur la route du Delà pour tenter de décrocher le meilleur chrono sur le bitume pendant le mois de mai.

1,7 km de course, pied au plancher, tout en essayant d’éviter les pièges de la dizaine de virages sur le parcours, telle sera la mission des coureurs. La course de cote d’Istres est devenue une véritable institution dans le milieu du sport automobile. Istres

