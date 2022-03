Course de Côte du Col St Pierre Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 8 avril 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

2022-04-08 – 2022-04-10

Après deux ans d’absence au calendrier du CEM, la course de côte internationale du Col St Pierre est de retour ! Un spectacle rare et une ambiance unique à ne pas manquer ! L’épreuve Française 2ème manche du “Championnat de France de la Montagne” ouvre également le Championnat d’Europe de la Montagne. Cette course mythique regroupe les plus grands pilotes internationaux, mais également les pilotes amateurs venus de différentes régions. Un tracé rapide de 5,010Km à flanc de montagne sur lequel s’enchaînent courbes et épingles avec une moyenne de 6,6% de pente qui se termine par une arrivée au Col à 585m. Baladez dans les rues de Saint-Jean-du-Gard où les assistances ajustent les derniers réglages à ciel ouvert sous les yeux des spectateurs. Vendredi 8 avril • 10h à 20h vérifications techniques Samedi 9 avril • 7h à 8h vérifications techniques • 3 montées d’essais chronométrés• 1ère montée de course VHC• 1ère montée de course moderneDimanche 10 avril • 2 montées de course VHC• 2 montées de course moderne *Infos pratiques : – Samedi 9 et dimanche 10 avril, navettes gratuites au départ de St Jean du Gard pour se rendre au départ de la course (en attente de confirmation) – Ticket journée 15 € valable pour les deux jours, prix promotionnel par personne – Billetterie en ligne ouverte jusqu’au 3 avril sur https://www.cfm-challenge.com/billetterie

