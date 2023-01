Course de côte du Col St Pierre Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard SPL Alès Cévennes - Cévennes Tourisme Saint-Jean-du-Gard Catégories d’Évènement: Gard

2023-04-14 – 2023-04-16

Course de côte du Col St Pierre
Saint-Jean-du-Gard

Sur un tracé rapide, l'épreuve Française, manche du « Championnat de France de la Montagne » ouvre également le Championnat d'Europe de la Montagne. Cette course mythique regroupe les plus grands pilotes internationaux, mais également les pilotes amateurs.

asa.ales30@yahoo.fr +33 6 88 90 14 48 https://www.asa-ales.fr/

