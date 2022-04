Course de côte d’Orbec – 36 ème édition! Orbec, 16 juillet 2022, Orbec.

Course de côte d’Orbec – 36 ème édition! Orbec

2022-07-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00

Orbec Calvados

36 ème édition de la course de côte comptant pour la coupe de France de la Montagne et la ligue de Normandie. Les pilotes procéderons à des essais libres et chronométrés le matin puis la course permettra 3 montées.

Le samedi: vérifications techniques et le dimanche : essais libres et chronométrés

Restauration et buvette sur place

+33 6 03 98 89 40 http://www.asabouclesdeseine.org/course-de-cote-dorbec-friardel/

Orbec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par