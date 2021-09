Fresnoy-la-Rivière Fresnoy-la-Rivière Fresnoy-la-Rivière, Oise Course de côte de Pondron 2021 Fresnoy-la-Rivière Fresnoy-la-Rivière Catégories d’évènement: Fresnoy-la-Rivière

Oise

Course de côte de Pondron 2021 Fresnoy-la-Rivière, 4 septembre 2021, Fresnoy-la-Rivière. Course de côte de Pondron 2021 2021-09-04 – 2021-09-05

Fresnoy-la-Rivière Oise Fresnoy-la-Rivière 7 7 Rendez-vous le 4 et 5 septembre pour la 38ème édition de la course de côte de Pondron à Fresnoy-la-Rivière !

Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne.

Samedi : Vérifications et essais libres de 14h à 18h.

Dimanche : Essais de 8h30 à 11h15.

Début des courses en 4 montées à partir de 11h15.

Parcours de 1300m avec une pente moyenne de 6 % . Buvette et petite restauration sur place.

Entrée : 7 € le dimanche – Gratuit jusqu’à 12 ans et le samedi. Pass sanitaire obligatoire. Site internet : https://www.asa-60.fr/

Contact : 06 82 25 96 79 Rendez-vous le 4 et 5 septembre pour la 38ème édition de la course de côte de Pondron à Fresnoy-la-Rivière !

Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne.

Samedi : Vérifications et essais libres de 14h à 18h.

Dimanche : Essais de 8h30 à 11h15.

Début des courses en 4 montées à partir de 11h15.

Parcours de 1300m avec une pente moyenne de 6 % . Buvette et petite restauration sur place.

Entrée : 7 € le dimanche – Gratuit jusqu’à 12 ans et le samedi. Pass sanitaire obligatoire. Site internet : https://www.asa-60.fr/

Contact : 06 82 25 96 79 +33 6 82 25 96 79 https://www.asa-60.fr/ Rendez-vous le 4 et 5 septembre pour la 38ème édition de la course de côte de Pondron à Fresnoy-la-Rivière !

Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne.

Samedi : Vérifications et essais libres de 14h à 18h.

Dimanche : Essais de 8h30 à 11h15.

Début des courses en 4 montées à partir de 11h15.

Parcours de 1300m avec une pente moyenne de 6 % . Buvette et petite restauration sur place.

Entrée : 7 € le dimanche – Gratuit jusqu’à 12 ans et le samedi. Pass sanitaire obligatoire. Site internet : https://www.asa-60.fr/

Contact : 06 82 25 96 79 Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Fresnoy-la-Rivière, Oise Autres Lieu Fresnoy-la-Rivière Adresse Ville Fresnoy-la-Rivière lieuville 49.28481#2.91768