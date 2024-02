Course de Côte de Motos Anciennes Muhlbach-sur-Munster, dimanche 30 juin 2024.

Course de Côte de Motos Anciennes Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Championnat de France et Championnat de Suisse de Motos anciennes. Soirée rock et tartes flambées le samedi à partir de 20h.

Venez découvrir la 32ème course de côte de motos anciennes.

Les 200 pilotes répondent toujours présent pour cette épreuve qui compte pour le championnat de France FFM de la discipline ainsi que pour les championnats de Suisse FHRM et SMLT de motos anciennes.

De très nombreuses motos de collections roulent lors de cette Course.

Un public nombreux est attendu pour cette épreuve, les visiteurs peuvent accéder au parking du Gaschney avec leurs véhicules entre les différentes manches pour se garer et rejoindre le parc coureurs.

Restauration sous chapiteaux le samedi et dimanche toute la journée.

Samedi à partir de 20h soirée rock. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 08:00:00

fin : 2024-06-30 19:00:00

Route du Gaschney

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est jmschickel@gmail.com

L’événement Course de Côte de Motos Anciennes Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster