Course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac, 23 juillet 2022, Putanges-le-Lac.

Course de côte de la Forêt-Auvray La Forêt-Auvray Entre le pont sur l’Orne et le bourg Putanges-le-Lac

2022-07-23 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 18:00:00 La Forêt-Auvray Entre le pont sur l’Orne et le bourg

Putanges-le-Lac Orne

Compétition automobile ouverte aux véhicules modernes et historiques. Vérifications techniques le samedi, essais et 4 montées en course le dimanche nSituée dans l’Orne, sur la commune nouvelle de Putanges-le-Lac, dans un cadre magnifique au cœur de la Suisse Normande, la course de côte de la Forêt-Auvray, est une classique au tracé vallonné, à la fois rapide et sélectif. nLes règlements particuliers et les bulletins d’engagement sont sur le site : https://sites.google.com/site/sportautoevenement

franck.marie1967@gmail.com +33 6 87 36 13 03

La Forêt-Auvray Entre le pont sur l’Orne et le bourg Putanges-le-Lac

