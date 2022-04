COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER SAINT-QUIRIN Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: 57560

Abreschviller

COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER SAINT-QUIRIN Abreschviller, 30 avril 2022, Abreschviller. COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER SAINT-QUIRIN Abreschviller

2022-04-30 – 2022-04-30

Abreschviller 57560 Course de Côte d’Abreschviller – Saint-Quirin, les 30 avril et 1er mai 2022 comptant pour le championnat de France de la montagne. Tous les ténors des courses de montagne seront présents. david.cocca@outlook.fr https://www.cdc-cocca.fr/ Abreschviller

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: 57560, Abreschviller Autres Lieu Abreschviller Adresse Ville Abreschviller lieuville Abreschviller Departement 57560

Abreschviller Abreschviller 57560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abreschviller/

COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER SAINT-QUIRIN Abreschviller 2022-04-30 was last modified: by COURSE DE COTE D’ABRESCHVILLER SAINT-QUIRIN Abreschviller Abreschviller 30 avril 2022 57560 Abreschviller

Abreschviller 57560