Course de Côte Autos Loc-Eguiner Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistère

Loc-Eguiner

Course de Côte Autos Loc-Eguiner, 5 juin 2022, Loc-Eguiner. Course de Côte Autos Loc-Eguiner

2022-06-05 – 2022-06-05

Loc-Eguiner Finistère Loc-Eguiner Course de Côte régionale organisée par l’ASACO Maine Bretagne et l’Écurie AMCM, ligue Bretagne – Pays de la Loire. Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne. Au programme :

– essais de 9h à 12h15

– début des courses en 4 montées à partir de 14h

– parcours de 1650 m avec une pente moyenne de 3 % sur la D30 et D35 Buvette et petite restauration. https://www.facebook.com/Course-de-c%C3%B4te-Loc-Eguiner-Landi-267020127040771/ Course de Côte régionale organisée par l’ASACO Maine Bretagne et l’Écurie AMCM, ligue Bretagne – Pays de la Loire. Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne. Au programme :

– essais de 9h à 12h15

– début des courses en 4 montées à partir de 14h

– parcours de 1650 m avec une pente moyenne de 3 % sur la D30 et D35 Buvette et petite restauration. Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loc-Eguiner Autres Lieu Loc-Eguiner Adresse Ville Loc-Eguiner lieuville Loc-Eguiner Departement Finistère

Loc-Eguiner Loc-Eguiner Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loc-eguiner/

Course de Côte Autos Loc-Eguiner 2022-06-05 was last modified: by Course de Côte Autos Loc-Eguiner Loc-Eguiner 5 juin 2022 finistère Loc Eguiner

Loc-Eguiner Finistère