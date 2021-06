Turckheim Turckheim Haut-Rhin, Turckheim Course de côte automobile Turckheim – Trois-Epis Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim Haut-Rhin Turckheim EUR Cette année encore, les moteurs vont vrombir entre Turckheim et Trois-Epis ! Venez soutenir les pilotes !! Samedi, deux montées chronométrées et dimanche course en trois montées. Une remise des prix sera faite à l’issue du week-end. C’est une distance de près de 6 km, avec un dénivelé de 370 m que certains véhicules enregistrent des pointes de vitesse de plus de 230km/h.. Ravitaillement, boissons et sandwich tout au long du circuit. +33 3 88 74 76 16 C’est une distance de près de 6 km, avec un dénivelé de 370 m que certains véhicules enregistrent des pointes de vitesse de plus de 230km/h.. Ravitaillement, boissons et sandwich tout au long du circuit. Cette année encore, les moteurs vont vrombir entre Turckheim et Trois-Epis ! Venez soutenir les pilotes !! Samedi, deux montées chronométrées et dimanche course en trois montées. Une remise des prix sera faite à l’issue du week-end. dernière mise à jour : 2021-05-26 par Office de tourisme de Colmar

