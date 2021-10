Orbey Orbey Haut-Rhin, Orbey Course de chiens de traîneaux Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey

Course de chiens de traîneaux Orbey, 15 janvier 2022, Orbey. Course de chiens de traîneaux Orbey

2022-01-15 – 2022-01-15

Dans ce magnifique décor du Massif des Vosges, au Lac Blanc, venez assister à la course de chiens de traineaux avec près de 70 attelages qui sont attendus. Venez encourager les différents attelages au coeur d'un paysage immaculé. Venez vivre un spectacle incroyable du travail des mushers et des chiens. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la nature et des chiens ! Au programme : ski joering 1 et 2 chiens, traîneau 2 chiens, traineau 3 et 4 chiens, traineau 5 et 6 chiens, traîneau 7 et 8 chiens. Le samedi, 1ère manche avec un départ tirage au sort, le dimanche, 2e manche à partir des résultats de la veille. Remise des prix le dimanche vers 16h. Départ de la course samedi à 13h et dimanche à 12h. Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits lors de la course. Venez, en famille, encourager les attelages au coeur d'un paysage immaculé. +33 3 89 78 22 78

