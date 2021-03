Crest-Voland Crest-Voland Crest-Voland, Savoie Course de chiens de traîneau « La Lekkarod » – Etape 2 Crest-Voland Catégories d’évènement: Crest-Voland

Savoie

Course de chiens de traîneau « La Lekkarod » – Etape 2, 14 mars 2021-14 mars 2021, Crest-Voland. Course de chiens de traîneau « La Lekkarod » – Etape 2 2021-03-14 – 2021-03-14

Crest-Voland Savoie Crest-Voland Des mushers et chiens de plusieurs pays se retrouvent à Crest Voland / Cohennoz et Notre Dame de Bellecombe pour cette 2ème étape de la Lekkarod sur un parcours inédit au cœur du Val d’Arly. +33 4 79 31 62 57 http://www.crestvoland-cohennoz.com/ Des mushers et chiens de plusieurs pays se retrouvent à Crest Voland / Cohennoz et Notre Dame de Bellecombe pour cette 2ème étape de la Lekkarod sur un parcours inédit au cœur du Val d’Arly.

Détails Catégories d’évènement: Crest-Voland, Savoie Autres Lieu Crest-Voland Adresse Ville Crest-Voland