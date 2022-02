Course de chevaux à l’hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles Rouxmesnil-Bouteilles Catégories d’évènement: Rouxmesnil-Bouteilles

Seine-Maritime

Course de chevaux à l’hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles, 11 mai 2022, Rouxmesnil-Bouteilles. Course de chevaux à l’hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles

2022-05-11 13:30:00 – 2022-05-11

Qui n'a jamais rêvé de découvrir la face cachée des courses, que seuls les professionnels connaissent ? Chaque jour des courses, profitez des visites commentées pour parcourir l'hippodrome de Dieppe, de la salle des pesées aux écuries

hippodrome-dieppe@orange.fr +33 2 35 84 11 49

