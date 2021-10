Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Course de Char à voile Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Course de Char à voile Ouistreham, 13 novembre 2021, Ouistreham. Course de Char à voile Esplanade Lofi Ecole de Char à voile Ouistreham

2021-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 17:00:00 Esplanade Lofi Ecole de Char à voile

Ouistreham Calvados OCEAN organise des courses de char à voile tout le week-end sur la plage de Ouistreham Riva-Bella.

Au programme :Le samedi : nouveau support jeune & BlockartLe dimanche : Standart, classe 5 & Promo

Inscription aux courses : 8€ OCEAN organise des courses de char à voile tout le week-end sur la plage de Ouistreham Riva-Bella. Au programme : Le samedi : nouveau support jeune & Blockart

Le dimanche : Standart, classe 5… +33 2 31 97 00 25 OCEAN organise des courses de char à voile tout le week-end sur la plage de Ouistreham Riva-Bella.

Au programme :Le samedi : nouveau support jeune & BlockartLe dimanche : Standart, classe 5 & Promo

Inscription aux courses : 8€ Esplanade Lofi Ecole de Char à voile Ouistreham

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Esplanade Lofi Ecole de Char à voile Ville Ouistreham lieuville Esplanade Lofi Ecole de Char à voile Ouistreham