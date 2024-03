Course de caisses à savon Venizy (89) Venizy, dimanche 15 septembre 2024.

Course de caisses à savon Caisses à savon Dimanche 15 septembre, 09h00 Venizy (89)

La course de caisses à savon revient à Venizy (Yonne) !

Des nouveautés cette année !

Tremplin, chicanes, course ouverte aux enfants à partir de 10 ans !

Récompenses pour les 3 bolides les plus rapides et aussi pour la caisse la plus folklorique !

Circuit sinueux de plus d’un kilomètre ! Parkings gratuits. Entrée gratuite.

Sans oublier, 2 points de buvette, petite restauration et structures gonflables pour les plus petits !

Le beau temps a été réservé afin que tout le monde s’amuse !

Nous vous attendons nombreux comme l’an passé.

