Velogny (21), le dimanche 31 juillet à 09:00

Première course de caisses à savon dans la descente vertigineuse de Velogny 21350 Côte d’Or. Inititalement prévue en 2020, elle aura enfin lieu dans le village cette année. Un marché de producteurs locaux aura lieu en même temps. Restauration-buvette sur place. De 9h à 17h. le 31 Juillet 2022. Détails et inscriptions sur [https://teugnats.wixsite.com/caisse](https://teugnats.wixsite.com/caisse) Course de caisses à savon dans la descente vertigineuse de Velogny 21350 Côte d’Or Velogny (21) Velogny Velogny Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T09:00:00 2022-07-31T17:00:00

