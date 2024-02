Course de caisses à savon Tonnerre, dimanche 16 juin 2024.

Course de caisses à savon Tonnerre Yonne

1ère course de caisses à savon le dimanche 16 juin à Tonnerre à partir de 13h15.

Au programme

8h accueil des participants

9h essais libres

13h15 début de la course

18h remise des prix

Buvette et restauration sur place, avec la participation de l’UFT. Entrée gratuite.

Renseignements au 06 03 36 53 89 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 08:00:00

fin : 2024-06-16

Descente de la Chappe

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Course de caisses à savon Tonnerre a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois