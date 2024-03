Course de caisses à savon Tauxigny-Saint-Bauld (37) Tauxigny-Saint-Bauld, dimanche 14 juillet 2024.

Course de caisses à savon 2ème édition de la course de caisses à savon organisée par la commune de Tauxigny-Saint-Bauld. Buvette et restauration sur place. Règlement et documents disponibles : www.tauxigny-saint-bauld.fr Dimanche 14 juillet, 10h00 Tauxigny-Saint-Bauld (37)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T10:00:00+02:00 – 2024-07-14T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-14T10:00:00+02:00 – 2024-07-14T17:00:00+02:00

Tauxigny-Saint-Bauld (37) Place de la Mairie Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val-de-Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tauxigny-saint-bauld.fr »}]

course caisse à savon