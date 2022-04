Course de caisses à savon sur neige La Plagne (73) Champagny-en-Vanoise Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise

Savoie

Course de caisses à savon sur neige La Plagne (73), 17 avril 2022, Champagny-en-Vanoise. Course de caisses à savon sur neige

La Plagne (73), le dimanche 17 avril à 08:00

Kamicaisse est de retour le dimanche 17 avril 2022 ! À Plagne Centre pour cette nouvelle édition ! Alors n’hésitez pas, foncez pour préparer le plus beau bolide et participer à la fameuse course de caisses à savons !! [infos :](https://social-sb.com/mm/3yvz1jit8pz50w9?fbclid=IwAR0DUIZVO8EumbmmpiX2kdqOR6UHXuelL4zPDOYY4x2QNuIVeeZDl1nIAyc) Caisses à savon sur neige La Plagne (73) la plagne Champagny-en-Vanoise Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T08:00:00 2022-04-17T18:00:00

