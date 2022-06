Course de caisses à savon Soultzeren, 31 juillet 2022, Soultzeren.

Course de caisses à savon

route de La Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

2022-07-31 00:00:00 – 2022-07-31 17:00:00

Soultzeren

Haut-Rhin

L’Association Val Munster Racing vous accueille à la salle polyvalente pour la 1ère course de caisses à savon de Soultzeren (course dans le chemin du Londenbach). Entrée libre, buvette et restauration sur place. Vous voulez faire le plein de sensations ? Alors inscrivez-vous ! Plusieurs catégories possibles, à partir de 5 ans… Plus d’informations et inscription sur www.fircas.com.

+33 3 89 77 37 52

L’Association Val Munster Racing vous accueille à la salle polyvalente pour la 1ère course de caisses à savon de Soultzeren (course dans le chemin du Londenbach). Entrée libre, buvette et restauration sur place. Vous voulez faire le plein de sensations ? Alors inscrivez-vous ! Plusieurs catégories possibles, à partir de 5 ans… Plus d’informations et inscription sur www.fircas.com.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par