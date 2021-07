Saint-Julien Saint-Julien Hérault, Saint-Julien COURSE DE CAISSES À SAVON Saint-Julien Saint-Julien Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Julien

COURSE DE CAISSES À SAVON Saint-Julien, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Julien. COURSE DE CAISSES À SAVON 2021-07-18 09:00:00 – 2021-07-18 18:00:00

Saint-Julien Hérault Le principe est simple : une caisse à savon ne possède pas de moteur et se déplace par la seule force de la gravité. Elle peut être en bois ou en métal, avec 3 ou 4 roues et un système de freinage obligatoire. St Julien est l’endroit rêvé pour lancé une course.

Venez voir ce spectacle, où ingéniosité et astuce sont les maitres du jeu!!! Course de Caisse à Savon

Petite restauration sur place +33 4 67 97 70 74 Le principe est simple : une caisse à savon ne possède pas de moteur et se déplace par la seule force de la gravité. Elle peut être en bois ou en métal, avec 3 ou 4 roues et un système de freinage obligatoire. St Julien est l’endroit rêvé pour lancé une course.

Venez voir ce spectacle, où ingéniosité et astuce sont les maitres du jeu!!! dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Julien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien Adresse Ville Saint-Julien lieuville 43.56907#2.92609