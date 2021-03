Saint-Cast-le-Guildo Rue des 4 Vaux - ND du Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Course de Caisses à Savon Rue des 4 Vaux – ND du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Comité des fêtes organise une Course de Caisses à savon, le samedi 15 juin. Une animation originale, écologique et ludique pour le plaisir des petits comme des grands. La piste de 635m est située à ND du Guildo, rue des Vaux et propose de belles courbes et une arrivée près de la plage des 4 Vaux. Départ de la course à 14h.

Cet évènement est réalisé dans le cadre de Saint-Cast-Le-Guildo, Territoire en Fête de la Fête de la Bretagne.

La piste sera décorée aux couleurs de la Bretagne

Animation conditionnée à la situation sanitaire à cette date,

Inscriptions et renseignements sur notre site [[https://comite-des-fetes-saintcastleguildo](https://comite-des-fetes-saintcastleguildo)](https://comite-des-fetes-saintcastleguildo) – Tél : 06 70 64 04 38

Gratuit

