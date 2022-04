COURSE DE CAISSES À SAVON Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles Loire-Atlantique Ouvret à tous à partir de 13 ans. Pour les mineurs, la descente est placée sous la responsabilité de leurs parents. La commune de Préfailles est seule habilitée à sélectionner les participants qui auront préalablement envoyé leur dossier d’inscription.

Règlement complet et bulletin d’inscription téléchargeable ci-dessous.

La commune lance un appel aux futurs concurrents intéressés par cette manifestation de commencer à travailler dès à présent à la construction de leur caisse à savon. Course de caisses à savon en après-midi. Ouvret à tous à partir de 13 ans. Pour les mineurs, la descente est placée sous la responsabilité de leurs parents. La commune de Préfailles est seule habilitée à sélectionner les participants qui auront préalablement envoyé leur dossier d’inscription.

