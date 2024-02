Course de caisses à savon Pessac-sur-Dordogne, dimanche 21 juillet 2024.

Course de caisses à savon Pessac-sur-Dordogne Gironde

Course de caisses à savon à Pessac sur Dordogne

plusierus courses entre 10h et 17h Restauration le midi foodtruck pizza et buvette

Rendez-vous contrôle technique pré communal face église à 8h30

Infos/réservation 06.75.60.30.71 avant le 01/07/24 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Pessac-sur-Dordogne 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Course de caisses à savon Pessac-sur-Dordogne a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Castillon-Pujols