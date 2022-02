Course de caisses à savon Manonviller (54) Manonviller Catégories d’évènement: Manonviller

Meurthe-et-Moselle

Course de caisses à savon, 10 juillet 2022, Manonviller

le dimanche 10 juillet à 08:00

Vous souhaitez construire une caisse à savon pour la course qui aura lieu à Manonviller le 10 juillet co-organisée par la Délégation Action contre la Faim de Meurthe-et-Moselle et le Comité Lorrain des caisses à savon avec le soutien de la commune de Manonviller, voici quelques éléments pour vous aider… Vous faites partie d’une association…alors c’est le moment de vous lancer pour essayer de gagner le trophée des associations… Renseignements et inscriptions: meurthe-et-moselle@actioncontrelafaim. org Tél: 0652872985 Course de caisses à savon Manonviller (54) manonviller Manonviller Meurthe-et-Moselle

2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T18:00:00

