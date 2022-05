Course de caisses à savon Limerzel (56) Limerzel Catégories d’évènement: Limerzel

Morbihan

Course de caisses à savon Limerzel (56), 5 juin 2022, Limerzel.

Limerzel (56), le dimanche 5 juin à 08:00

L’association des joyeux trublion de Limerzel organise sa troisième édition de la course de caisse a savon. I l nous reste quelques places disponibles pour toute information contactez-moi. La course se déroulera le dimanche 5 juin 2022 dans le bourg sur une piste où les meilleurs atteignent 55 km/h. Bonne ambiance assurée. Course chronométré, duel, parade, élection du véhicule le plus original. Restauration sur place. Joignez-vous à nous pour une journée amusante et plein de sensations, nous sommes aussi à la recherche de bénévoles. Pour les personnes voulant participer merci de vous inscrire au plus vite !. Équipe AJT [https://www.leboncoin.fr/vi/2139847215.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]](https://www.leboncoin.fr/vi/2139847215.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]) Caisses à savon Limerzel (56) Limerzel Limerzel Morbihan

