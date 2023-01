Course de caisses à savon : l’enfer des caisses Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye

Yonne EUR 5 Course de caisses à savon le dimanche 21 mai 2023

Inscription 5 €

Parcours sur la route des Arnusses, arrivée dans le bourg

Essais le matin

Course l’après midi

Renseignements et inscription :

Gilles au 06 15 06 86 73 ou 03 86 45 58 84 saints_initiatives@yahoo.fr +33 3 86 45 58 84 Saints en Puisaye Place de l’Église Saints-en-Puisaye

