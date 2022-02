Course de caisses à savon le Landreau 30 avril 2022 la bodiniere, 30 avril 2022, Le Landreau.

la bodiniere, le samedi 30 avril à 10:00

Les caisses à savon (sans moteur) doivent avoir au moins 3 roues, un plancher, un système de freinage adapté et un matériau de protection frontale et latérale pour le conducteur en plus du casque (de moto, motoneige, vélo ou de hockey avec jugulaire obligatoire), des gants recouvrant entièrement les doigts et des chaussures fermées, coudières et genouillères. Chaque caisse à savon (conduite par un pilote, aidée de deux pousseurs) sera chronométrée dans sa descente et remontée par un quad jusqu’à la ligne d’arrivée pour d’éventuelles nouvelles descentes. L’engagement des équipages est gratuit comme l’entrée des spectateurs. Samedi 30 avril, la présentation et les essais auront lieu en fin de matinée, suivie de la course à partir de 14 h, sur le site de l’ancienne déchetterie à la Bodinière. Restauration sur place. Inscription à partir de 14 ans, avec autorisation parentale pour les mineurs. Se munir d’une copie d’assurance responsabilité civile. Buvette et restauration sur place. Règlement et inscription sur caisseasavonleland.wixsite.com/inscription.

Le comité des fêtes du Landreau organise sa première course de caisses à savon. Tout le monde est invité à fabriquer son engin et à participer à l’événement.

la bodiniere le landreau Le Landreau Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T19:00:00