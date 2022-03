Course de caisses à savon : La Louise Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Course de caisses à savon : La Louise Saint-Quentin, 8 mai 2022, Saint-Quentin.

2022-05-08

Saint-Quentin Aisne Le 8 mai 2022 (de 10h à 18h), venez vous défier en descendant la rue d’Isle à Saint-Quentin au volant de votre bolide !

C’est le retour de la Course de Caisses à Savon au profit de l’association des 3 ours.

