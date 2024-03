Course de caisses à savon La Grande Verriere (71) La Grande-Verrière, dimanche 5 mai 2024.

Course de caisses à savon Caisses à savon Dimanche 5 mai, 10h00 La Grande Verriere (71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Bonjour,

Notre 2ème descente de caisse à savon folklorique sera organisé le dimanche 5 mai 2024. Les dossiers d’inscription et règlement sont disponible sur simple demande à notre adresse mail lesessoreursdepoignees@gmail.com

Attention: toute inscription non accompagné de la participation de 5 euros par casque ne sera pris en compte

Nous nous limitons à 30 caisses à savon.

A vos postes à souder et au plaisir de vous recevoir

Les essoreurs de poignées

La Grande Verriere (71) La Grande Verriere La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

