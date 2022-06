Course de caisses à savon Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-08-28 09:30:00 – 2022-08-28 18:00:00

Haut-Rhin Katzenthal EUR Venez voir les Caisses à Savon dévaler les rues de Katzenthal ! Cette première édition ravira petits et grands, vous trouverez une buvette et une restauration sur place tout au long de la journée.

+33 6 83 82 57 40

