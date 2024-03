COURSE DE CAISSES A SAVON Grandchamp-des-Fontaines, samedi 7 septembre 2024.

COURSE DE CAISSES A SAVON Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Venez participer à la 1ère course à savon !

Vous avez plus de 13 ans et vous vous sentez prêt à affronter la pente sans moteur ? Inscrivez-vous dés maintenant à la course de Caisses à savon organisée par le CME

Au-delà de l’aspect de compétition, ce rendez-vous festif à l’esprit « bon enfant » s’inscrit dans une dimension de développement durable en favorisant les initiatives de recyclage et de récupération d’objets, mais aussi de solidarité à travers les réseaux constitués entre voisins, amis, collègues, avec des associations ou encore via des partenariats avec des entreprises, pour réaliser les caisses. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 14:00:00

fin : 2024-09-07 18:00:00

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement COURSE DE CAISSES A SAVON Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2024-03-02 par eSPRIT Pays de la Loire