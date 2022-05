Course de caisses à savon Farges les macon (71) Farges-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Farges-lès-Mâcon

Du Fun, du délire, n’importe qui peut construire une caisse à savon: c’est un projet accessible à tous permettant de rapprocher parents/ enfants ou groupe d’amis. On vient simplement partager, s’amuser et s’offrir de bonnes sensations Alors, prêts pour l’aventure ? … Les amis de Farges comptent sur vous pour notre première course de caisse à savon. Que vous soyez pilotes, spectateurs ou même bénévoles, nous vous attendons le samedi 25 juin 2022 sur la commune de Farges les Mâcon (71700). Manifestation suivie de notre 10ème édition des feux de la St Jean avec repas, concert et feux d’artifice. A très vite. [https://www.fargafond.fr/](https://www.fargafond.fr/) Caisses à savon Farges les macon (71) Farges les macon Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire

