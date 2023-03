Course de caisses à savon et championnat d’Alsace Pfaffenheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Pfaffenheim Catégories d’Évènement: 68250

68250 Pfaffenheim 0 EUR Venez vivre un week-end inédit dans cette cité viticole alsacienne. Plus de 250 pilotes de huit nationalités différentes se répartisssant dans 9 catégories différentes s’affronteront sur un parcours technique avec une grande prise de vitesse. Un spectacle haut en couleur vous sera offert par les pilotes qui prendront le départ au lieu-dit Steiner pour rejoindre le cœur du village. Dès lors les plus beaux et performants engins s’affrontent lors du week-end, pour une compétition sans relâche satisfaisant petits et grands. Plus de 200 pilotes de huit nationalités vous offriront un spectacle haut en couleur. Au départ du lieu-dit Steiner, ils s’élanceront dans un parcours à grande vitesse pour rejoindre le cœur du village. +33 6 75 74 37 15 Pfaffenheim

