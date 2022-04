Course de caisses à savon Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Manifestation pleine d'humour ouverte à tous. Communes, associations, entreprises ou particuliers peuvent construire une caisse à savon. Concours d'esthétique, concours de chorégraphie/déguisement puis descentes chronométrées de la Haute-Chapelle (1 km).
comite-hautechapelle@laposte.net +33 2 33 38 55 01

