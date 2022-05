Course de caisses à savon Chambles (42) Chambles Catégories d’évènement: Chambles

Course de caisses à savon Chambles (42), 11 juin 2022, Chambles. Course de caisses à savon

Chambles (42), le samedi 11 juin à 08:00

L’association AFR de Chambles organise une descente de caisse à savon sur la commune de Chambles le 11/06/2022 . Le but est de proposer un moment convivial et folklorique, un défilé des plus belles créations sorties de votre imagination. Construire un bolide solide, artisanal et original par son style, son humour. Plusieurs prix seront remis à l’issue de l’évènement. [https://www.facebook.com/afrdechambles/](https://www.facebook.com/afrdechambles/) Caisses à savon Chambles (42) Chambles Chambles Loire

