Course de caisses à savon Baleyssagues Baleyssagues Catégories d’évènement: Baleyssagues

Lot-et-Garonne

Course de caisses à savon Baleyssagues, 26 juin 2022, Baleyssagues. Course de caisses à savon Baleyssagues

2022-06-26 09:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Baleyssagues Lot-et-Garonne Baleyssagues EUR Course de caisses à savon toute la journée avec une catégorie folklorique, expositions de véhicules anciens, buvette et restauration sur place ! Course de caisses à savon toute la journée avec une catégorie folklorique, expositions de véhicules anciens, buvette et restauration sur place ! +33 6 26 27 18 33 Course de caisses à savon toute la journée avec une catégorie folklorique, expositions de véhicules anciens, buvette et restauration sur place ! La Féria des Chevronnés

Baleyssagues

