2022-08-14

Baccarat 54120 Un événement sportif et festif organisé par le comité des fêtes et le comité lorrain des caisses à savon. Top départ à l’intersection des routes de Glonville et de Badménil, direction la tour des Voués, sur un parcours qui promet un véritable spectacle ! Participation dès l’âge de 5 ans. Petite restauration et buvette sur place. Baccarat

