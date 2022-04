COURSE DE CAISSES À SAVON AU LANDREAU Le Landreau Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau Le comité des fêtes propose une course de caisses à savon sur une descente de 400m entre Le Landreau et Vallet, au lieu-dit La Bodinière. Lors de la construction de leurs caisses à savon, en amont de l’événement, les inventeurs pourront laisser libre cours à leur imagination. En effet, dans la note attribuée aux équipages il sera question tout aussi bien de la performance que de l’originalité du bolide ! /// Inscriptions possibles jusqu’au Mercredi 21 avril 2022. /// Dès 14 ans. 1ère Course de Caisses à savon au Landreau, le samedi 30 avril 2022. caisseasavon.lelandreau@gmail.com +33 6 74 16 21 87 https://caisseasavonleland.wixsite.com/inscription Le comité des fêtes propose une course de caisses à savon sur une descente de 400m entre Le Landreau et Vallet, au lieu-dit La Bodinière. Lors de la construction de leurs caisses à savon, en amont de l’événement, les inventeurs pourront laisser libre cours à leur imagination. En effet, dans la note attribuée aux équipages il sera question tout aussi bien de la performance que de l’originalité du bolide ! /// Inscriptions possibles jusqu’au Mercredi 21 avril 2022. /// Dès 14 ans. Le Landreau

