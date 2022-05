Course de caisses à savon Aiguillon, 5 juin 2022, Aiguillon.

Course de caisses à savon Aiguillon

2022-06-05 – 2022-06-05

Aiguillon Lot-et-Garonne

Ça roule à Aiguillon!!!!! Une journée animée vous attend avec une course de caisses à savon à partir de 14h! Catégories biplace enfant-parent mais aussi une catégorie fous du volant pour les amateurs de sensations fortes. Des animations et démonstrations de roller et skate vous seront proposées place de la mairie et au jardin public tout au long de la matinée.

Ça roule à Aiguillon!!!!! Une journée animée vous attend avec une course de caisses à savon à partir de 14h! Catégories biplace enfant-parent mais aussi une catégorie fous du volant pour les amateurs de sensations fortes. Des animations et démonstrations de roller et skate vous seront proposées place de la mairie et au jardin public tout au long de la matinée.

Ça roule à Aiguillon!!!!! Une journée animée vous attend avec une course de caisses à savon à partir de 14h! Catégories biplace enfant-parent mais aussi une catégorie fous du volant pour les amateurs de sensations fortes. Des animations et démonstrations de roller et skate vous seront proposées place de la mairie et au jardin public tout au long de la matinée.

mairie aiguillon

Aiguillon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par